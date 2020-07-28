الحكم على المتهم بقتل نجل الإعلامية مروة ميمي بالسجن 7 سنوات

رنا صلاح الدين - قضت محكمة الطفل قرارا بمعاقبة المتهمين بقتل "كريم" نجل الإعلامية المصرية مروة ميمي، المذيعة في قناة "النهار"، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، مع دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة مستأنف شمال القاهرة، قد رفضت استئناف المتهمين بقتل "كريم"، نجل الإعلامية مروة ميمى واستمرار حبسهم.

وقال المتهم الأول إنه كان برفقة نجل الإعلامية، حيث اعتادوا الالتقاء يوم الإجازة فى منزل أحدهم لممارسة هوايتهم المفضلة فى لعب الألعاب الإلكترونية، مشيرًا أنه امسك بالخطأ بمسدس والده.

مروة ميمي وابنها

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وتابع أنه كان يعتقد أنه خالى من الذخيرة، وخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أصابت المجنى عليه فى رأسه، سقط على أثرها غارقا فى دمائه مفارقا الحياة.

وصرح باقى المتهمين أن المتهم الأول امسك بمسدس والده وفور مشاهدتهم له طالبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعى للخوف موضحا أن السلاح مؤمن، وأنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، والتي أدت إلى إصابة المجنى عليه فى رأسه فسقط قتيلا.

وكانت التحريات قد كشفت أن نجل الإعلامية مروة ميمي، ويدعى "كريم"، ويبلغ من العمر 15 عاماً، كان يجلس بصحبة 4 من أصدقائه، داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وأثناء ذلك أخرج أحدهم سلاح ناري "طبنجة"، وأثناء المزاح خرجت طلقة أصابت رأس المجني عليه وأحدثت فتحة دخول وخروج، مما تسبب في وفاته في الحال.

مروة ميمي وابنها

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.