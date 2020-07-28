رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها بصورة وحكاية مع عبدالحليم حافظ

رنا صلاح الدين - أحيت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، ذكرى رحيل والدها بصورة له برفقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ. رانيا فريد شوقي، نشرت الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "في مقابلة بينهم طلب عبدالحليم من فريد شوقي يكتب له قصة فيلم واتفقوا فعلا لكن للأسف المشروع لم يتم". وأضافت: "النهاردة الذكري ٢٢ لوفاة ابويا اطيب واحن اب وحشتيني اوي اوي الحياة بتستمر لكن حياة بلا حياة". Advertisements فريد شوقي وعبدالحليم وحصدت الصورة على العديد من تعليقات النجوم ومتابعيها الذين تمنوا لهما الرحمة والمغفرة. يذكر أن الفنان الراحل فريد شوقي، هو كاتب سيناريو وحوار ومنتج مصري، امتدت حياته المهنية نحو أكثر من 50 عاما، تألق شوقي فيها، أنتج، وكتب سيناريو أكثر من 400 فيلما - أكثر من الأفلام التي أنتجت بشكل جماعي من قبل العالم العربي كله، بالإضافة إلى المسرح والتلفزيون والسينما، غطت شعبيته مجمل العالم العربي، بما في ذلك تركيا حيث أنه أنتج فيها بعض الأفلام هناك،

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