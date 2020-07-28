كارول سماحة تعتذر عن أغنية فيلم “توأم روحي”.. لهذا السبب

متابعة بتجــــــــــرد: أصدرت الفنانة كارول سماحة بيانًا توضيحيًا بشأن موقفها من تقديم أغنية فيلم ” توأم روحي ” للفنان حسن الرداد وأمينة خليل.

وأوضحت سماحة في بيانها أنها سحبت تسجيل صوتها الذي وضعته تجريبيًا لأغنية بعنوان “حلم حياتي” من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس، وذلك بعد اتفاقها مع منتج العمل أحمد السبكي على هذا الأمر، حيث إنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم إتفاقها مع رؤيتها الفنية.

وجاء في نصّ البيان: “توضح الفنانة “كارول سماحة” أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها- الذي وضعته في تسجيل تجريبي- لأغنية بعنوان “حلم حياتي” من تأليف الاستاذ صابر كمال و تلحين الاستاذ محمد يحيي و توزيع الاستاذ أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان “توأم روحي ” من انتاج الاستاذ أحمد السبكي و اخراج الاستاذ عثمان أبو لبن، حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية،و تؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية و الفيلم السينمائي”.

وتمنت سماحة التوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي.