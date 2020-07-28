روتانا تطرح أول تعاون مع حمو بيكا.. "إيه الحكاية"

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية "إية الحكاية" لمطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، في أول تعاون يجمع بينهما.

وكانت روتانا تعرضت لعاصفة من الهجوم بسبب هذه الخطوة، كما طالت حمو بيكا انتقادات بلغت حد الإساءة، ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بيكا بجانب الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة واصفين بيكا بـ"الجاهل".

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ولم يلتزم بيكا الصمت ورد عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل قائلا: "أولا لكل إخوتي المتعلمين شرف كبير ليا إن صورتي تتحط جمب والدي بس ده مش اختياري إني أكون جاهل زي ما بيقولوا.. وده اسمه تنمر.. أنتم اللي بتحرضوا الناس.. اللي أنا اتعلمته هتقعدوا سنين تتعلموه من الحياة وأنا حقي جاي بالقانون".

يذكر أن بيكا يتعاون في أغنيته الجديدة "إيه الحكاية" مع كل من علي قدورة، ونور التوت، وفيجو، ومودي أمين.



