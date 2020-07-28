الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 03:52 م بتوقيت أبوظبي
كشف النجم الإيطالي الشهير وأسطورة الأوبرا، أندريا بوتشيلي، وهو مريض سابق شُفي مؤخرا من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، عن شكه في مدى خطورة "ما يسمى بالوباء"، بحسب قوله.
وقال في مؤتمر عقد، الإثنين، في مجلس الشيوخ الإيطالي: "أعرف الكثير من الأشخاص وأشكر الرب لأنني لا أعرف أي شخص انتهى به الأمر في العناية المركزة، إذن، أين كل هذه الخطورة."
وقال بوتشيلي (61 عاما)، الذي أصيب بالفيروس في آذار/مارس الماضي ولكن الأعراض التي ظهرت عليه كانت خفيفة، إنه انتهك أوامر الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء الفيروس، لأن الاضطرار إلى البقاء في المنزل "لا يبدو عادلا أو صحيا".
وأوضح وهو يتحدث دون قناع: "عندما شعرت بأنني محروم من حرية ترك المنزل بدون ارتكاب أي جريمة، شعرت بالإذلال والإهانة".
وكان بوتشيلي قال في وقت سابق إنه وزوجته وطفليه أصيبوا بالفيروس ولكن لم يمرض أحد من أسرته بشدة، مضيفا: "لا شيء سوى (درجات) حرارة بين ٣٧.٢ و٣٧.٣ تقريبا".
وفي عيد الفصح، في 12 نيسان/أبريل، أحيى بوتشيلي حفلا موسيقيا في كاتدرائية خاوية من الحضور في ميلانو، وكان الهدف من الحفل نشر الأمل في مدينة تضررت بشدة جراء الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة الأوبرا بوتشيلي يشكك في خطورة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.