شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه الكبير فى "بـ100 وش".. آسر ياسين مع أصدقائه على البحر: أجازة مستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أسر ياسين جمهوره بصورة جديدة له مع أصدقائه على شاطئ البحر خلال قضاء عطلته الصيفية، معلقا علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" لا شيء أفضل من عطلة تستحقها.. أجازة مستحقة"، وذلك بعد نجاحه الكبير في مسلسل رمضان الماضى "بـ100 وش"، الذى شاركته به البطولة النجمة نيللي كريم.



اسر ياسين

وكان علق النجم آسر ياسين على قضية التحرش، ولكن تطرق إلى جانب مختلف وهو المسئولية الفنية والتعامل المثالي مع قضية التحرش في الأعمال الفنية، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو يقول به :"موضوع التحرش للآسف قديم مش جديد مش عايز اقول كلام له علاقة بأن الأهالي تأخد بالها من بناتها و البنات تشتكي لو حصل حاجة لأن الحاجات دي بديهية بالنسبالي".





وتابع : "أنا هتكلم عن المسئولية الفنية للكتاب والمخرجين والممثلين لأن من فترة مش بعيدة كان في أفلام بتتعامل مع التحرش بشكل عادي أن البطل يلمس الست في حتة مش كويسة أو أن الست الأجنبية مستباحة لأنها أجنبية وفي الاخر البطل بيتحب وبينتصر وده بيكون مثال للشباب ده بيعمل كدة ليه انا معملوش انا كمان".

Advertisements

واختتم كلامه قائلا : "فأنا بناشد زملائى الفنانين ومخرجين وكتاب لازم نراعي الموضوع ده لأننا في الآخر وجهة للشباب".

من ناحية أخرى، رشح القائمون على مسلسل "suits" النسخة المصرية، الفنان آسر ياسين لبطولة العمل، الذى يعمل قائموه على تقديمه الفترة المقبلة، من تأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج خالد مرعى، حيث لم يوقع آسر حالياً لحين الاستقرارعلى كافة تفاصيل التعاقد، والبدء فى تحضيرات المسلسل، بالاضافة إلى الممثلين المرشحين للعمل.

كما تعاقدت الجهة المنتجة مع المخرج خالد مرعى، لاخراج المسلسل، حيث عقد مرعى جلسة تحضيريه للوقوف على التفاصيل المبدئية وترشيح الأبطال والشكل العام للمسلسل، المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر أغسطس على أقصى تقدير.