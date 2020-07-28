شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ناعيا طبيب الغلابة: "اللهم ارحمه كما كان رحيما بعبادك الفقراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أمير كرارة الدكتور محمد مشالى الشهير بلقب طبيب الغلابة، الذى توفى اليوم الثلاثاء، وغرد كرارة عبر حسابه على تويتر قائلا: "اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك طبيب الغلابة".



أمير كرارة

أعلن وليد مشالى نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، عن وفاة والده، فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة لخدمة الفقراء، محمد مشالى من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

ومن ناحية أخرى يتعاون أمير كرارة مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" و"حرب كرموز".

Advertisements

"نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

"نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.