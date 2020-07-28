شكرا لقرائتكم خبر عن حذف قناة آمال ماهر وجميع أغانيها على يوتيوب دون الكشف عن أسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئت الفنانة آمال ماهر، بصدمة غير متوقعة، حيث حُذفت قناتها على موقع يوتيوب، وكذلك أغانيها بالكامل التى طرحتها عبر الصفحة، وهو الأمر الذى كانت بدايته فى شهر يونيو الماضى، بحذف أغنيتها "اللى قادرة"، ثم تصاعد الأمر لتحذف القناة بالكامل.

بينما تظهر رسالة بأن صفحة الفنانة آمال ماهر، على موقع يوتيوب "غير متاحة" عند البحث عنها، فلم يكشف حتى الآن عن سبب هذا الأمر وإن كانت الشركة المنتجة لأغانيها وراء هذا الأمر أم هناك أسباب أخرى، حيث لم تعلق أمال ماهر على واقعة حذف قناتها حتى الآن.

يذكر أنه فى يونيو الماضى، كانت حذفت القناة الرسمية للنجمة آمال ماهر أغنية "اللى قادرة" بعد تحقيقها أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها يوم 27 أبريل الماضى دون سبب واضح، وهى من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز، والأغنية تتر مسلسل "ليه لأ"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف وبطولة امينة خليلة.

Advertisements

وكانت وجهت آمال ماهر - حينها - الشكر لجمهورها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد وصول الأغنية لحوالى 5 مليون مشاهدة معلقة "من كل قلبى شكرا لكم جميعا لدعمكم ومحبتكم.. أغنية اللى قادرة 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب.. شكرا لحبكم ودعمكم .. قولوا لى إيه أكتر جملة حبيتوها فى الاغنية؟".

وقالت المطربة آمال ماهر فى بيان صحفى لها إن أغنية "اللى قادرة" تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح، معبرة عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تلقتها منذ بداية طرح الأغنية، وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفنى منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة فى عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب فى العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمى "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائى كامل العدد فى عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركى آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربى المفضل لدى جمهور ومتابعى الفنانة آمال ماهر.

ويشار إلى أنه فى يونيو 2020، كان قد أعلن هيثم سليم، مدير عام شركه دى إس ميديا، أن الشركة تعاقدت مع شركه مزيكا على الاستحواذ على البومات الفنانة آمال ماهر، ومن بنود العقد الاستحواذ على حق الأداء العلنى لآمال ماهر لمدة 5 سنوات والاستحواذ على 3 ألبومات غنائية، وعدد من الأغانى (سينجل)، وأيضا الأغانى المصورة على طريقة الفيديو كليب لمدة 5 سنوات.

يأتى ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته الفنانة آمال ماهر فى الفترة الأخيرة، وفى إطار سياسة الشركة فى التعاون مع الشركات الكبرى مثل شركة مزيكا لملاحقة التطور الموسيقى فى عالم الديچيتال، خاصة بعد انتشار السوشيال ميديا والمنصات الموسيقية الرقمية.