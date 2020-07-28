شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين": النقابة تفتح ذراعيها للفنانة نجاة ومتسعدة للمساعدة فى أى وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسييقين، إن النقابة تفتح ذراعيها للفنانة الكبيرة نجاة في أي وقت، مؤكدا على استعداد النقابة لتقديم أي شىء تطلبه، وذلك بعدما تم إخلاء عمارة الشربتلي في الزمالك ومن ضمن ساكنيها الفنانة القديرة نجاة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والتى ظهرت لأول مرة منذ سنوات طويلة من غيابها، بعد إخلاء العقار فى عمارة الشربتلى بشارع عزيز أباظة المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة نظرا لتأثره بهبوط أرضى مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق.

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وعلى مدار 17 عامًا تقريبًا اختفت الفنانة الكبيرة "نجاة الصغيرة" عن الأنظار بعد اعتزالها الفن، وفجأة ظهرت من جديد خلال الساعات الماضية بعدما التقط البعض صورا لسيدة تغطي وجهها وتجلس بجوار عقار الزمالك المتصدع بسبب مشروع مترو الأنفاق، وثبت بعد ذلك إنها الفنانة نجاة الصغيرة.