شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد بـ"لوك جديد" مع الأشجار: أبحث عن شىء إيجابى كل يوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، على جمهورها ومتابعيها بإطلالة جديدة تتماشى مع نمط لوك "الرستا" الإفريقية" التى اعتادت الظهور به فى الآونة الأخيرة، ونشرت أسماء صور "الفوتوسيشن" الجديد، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "ابحث عن شىء إيجابى فى كل يوم، حتى إذا كان عليك فى بعض الأيام أن تبدو أكثر صعوبة".

يأتى هذا فيما سبق وشاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بلوك "الرستا" الإفريقية، وخطفت الأنظار إليها، خلال شهر يونيو الماضى، وأطلت أبو اليزيد، عبر حسابها على إنستجرام بجلسة تصوير بضفائر الشعر "الراستا" الإفريقية التي أظهرت جاذبيتها، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وعبروا عن إعجابهم باللوك الجديد الخاص بها.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن الثلاثى مريم الخشت وأسماء أبو اليزيد، بالإضافة إلى جيلان علاء، ظهرن بفرحة عارمة بسبب استئناف تصوير مسلسل "الآنسة فرح" من جديد، حيث ظهرن مؤخراً أثناء صورة نشرتها الأخيرة عبر حسابها على موقع انستجرام، من كواليس المسلسل، حيث ظهرن فى قمة السعادة أثناء التقاط الصورة التى علقت عليها جيلان بكتابة: "كنتوا واحشنى يا بنات يا حلوات، ورجعنا تانى التصوير"، كما أن الصورة ظهرت خلالها الفنانة جيلان علاء بنفس الفستان التى ارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد.

وكان أعلن الفنان تامر فرج عن موعد عرض الجزء الثانى والثالث لمسلسل "الآنسة فرح"، وكتب فرج عبر حسابه على فيس بوك، قائلا "لكل الناس اللى بتسأل على مسلسل الآنسه فرح احنا بنصور الجزء الثانى والثالث وإن شاء الله هيتعرضوا فى شهر نوفمبر مش سبتمبر زى ما كنت أعلنت قبل كده".

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بدأت أسرة مسلسل "الآنسة فرح" تصوير مشاهد الموسم الثانى من العمل وذلك بعد فترة من التحضيرات والتيرتيبات وترقب تطورات الأوضاع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجديد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى لاسيما بسبب فتح خطوط درامية جديدة فى العمل.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.

وتدور أحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبى الذى تم اقتباس أحداثه منه.

المسلسل يسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بعد تقديمها العديد من الأدوار الهامة فى الدراما والسينما خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت بداية ظهورها على الساحة الفنية من خلال مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وانطلقت بعد ذلك فى العديد من الأعمال.