شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السبب الحقيقى وراء بكاء كيم كاردشيان الهيستيرى فى لقائها بـ كانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان في نوبة بكاء خلال لقائها مع زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست أمس في وايومنج، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من الصور التي نشرتها عدد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع "tmz" الذي كشف عن السبب الحقيقي لانهيار كيم البالغة من العمر ودخولها في نوبة بكاء هيستيرية.



بكاء كيم كاردشيان

أكد موقع " tmz " أن كيم كاردشيان لم تيأس من تقديم النصائح لزوجها وخاصة في هذه المرحلة التي يستعد فيها ويست للترشح للرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية ، ففي عدد من الصور التي ظهر بها الزوجين خلال عودتهما الي المزرعة كانت كيم مستاءة بشكل واضح، وكان بسبب دخولها في نوبة البكاء خلال حديثها مع ويست حيث لفتت الأنظار برد فعلها هو أنها كانت تحاول من جديد إقناعه الحصول على المساعدة الطبية الازمة بسبب اصابته من اضطراب ثنائي القطب، ولكنه حتى الآن غير مستجيب تماما لنصائحها ، فهي لم تكن المرة الولي التي تتحدث كيم اليه بخصوص ضرورة تلقيه العلاج، لكن المختلف هذه المرة ان الكاميرات سجلت رد فعلها الذي اظهر مدي خوفها و اهتمامها بحالته الصحية ، حيث لم يتوقع البعض أن كيم ستتحدث من جديد مع كاني بشأن هذا الموضوع الذي يرفضه تماما .



بكاء كيم كاردشيان (2)

يذكر أن سافرت كيم كاردشيان الي وايومنج أمس الاثنين لكي تلتقي بزوجها كاني ويست الذي كان يتواجد بمزرعته هناك ، وما لفت الأنظار خلال اللقاء الأول بين كيم كاردشيان و كاني ويست بعد ابتعاد دام لفترة قصيرة أن الحزن و القلق كان يسيطر علي اللقاء فظهر الثنائي اغلب الوقت وهي ممسكين بهواتفهم المحمولة و كأن كل منهما لا يبالي بوجود الآخر معه ، و ذلك خلال تبادلها اطراف الحديث مع كاني .



بكاء كيم كاردشيان (3)

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لقاء كيم و كاني (1)



لقاء كيم و كاني (2)



لقاء كيم و كاني (3)



لقاء كيم و كاني (4)