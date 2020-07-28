شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ترد على طلب شريهان بتكريم والدها الراحل: وحشتينى يا صديقة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت الفنانة شيرين رضا، اليوم الثلاثاء، مع تغريده للنجمة شريهان، كانت قد كتبتها يوم 10 يوليو عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تزامنًا مع إعلان نبأ وفاة الفنان محمود رضا مؤسس فرقة "رضا" للفنون الشعبية، حيث قالت لها: "بحبك ووحشتينى أوى أوى يا صديقة العمر.. ربنا يحفظك ويحفظ عيلتك الجميلة من كل شر يا رب".

جاء رد شيرين رضا، تعليقًا على تغريدات قالت فيها الفنانة شريهان، عبر حسابها بموقع "تويتر": "أتمنى تكريم محمود رضا بما يليق به وسيظل قليلا.. أتمنى تسمية أحد شوارع مصر الكبرى باسمه البقاء لله فى الفردوس الأعلى إن شاء الله".

وأضافت: "أطال الله ربى فى عمرها وحياتها وفنها وحماها ورعاها من كل مكروه وصبر قلبها وقلوبنا جميعا معها تبقى حَبِيبَتَك حَبيبَتى غاليتى شيرين محمود رضا ".

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وكان رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود رضا، يوم 10 يوليو الجارى، عن عمر ناهز 90 عاما، وهو أحد أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الافراح أو المناسبات.