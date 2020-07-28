شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تصل لملايين المشاهدات على تيك توك رغم عدم وجود حساب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نوال الزغبي جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام" بصورة علي خاصية ستوري، توضح عدد مشاهدات مقاطع أغنياتها بشكل كبير علي تطبيق "تيك توك"، على الرغم من عدم وجود حساب رسمي لها عليه، ووصلت عدد المشاهدات إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة.





من ناحية أخري نشرت نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، توجه به رسالة صباحية لجمهورها، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال، معلقة :" أتمنى لكم يوما سعيدا".

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نوال الزغبي

وكانت وجهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، رسالة إلى جمهورها تحمل شحنة ايجابية تدعوهم إلى البحث عن أحلامهم والسعي في تحقيقها لعدم قدرة أحد على تحقيق أحلامه سوى نفسه، وظهرت نوال الزغبي على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وهو تمارس بعض التدريبات الرياضية من منزلها وتحفز جمهورها على تحقيق احلامهم قائلة: " ادفع نفسك لأن لا أحد سيفعل ذلك من أجلك".

ودوماً ما تحرص المطربة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل مع متابعيها من وقت لآخر عبر حسابها على إنستجرام أو تويتر، مثلما حصل مؤخراً، عبر نشرها صورة لها أثناء وقوفها بجانب حمام السباحة، حيث علقت على الصورة بكتابة كلمات لمتابعيها تحثهم فيها على ضرورة الشكر والامتنان مع بدأ اليوم ونهايته على الأشياء الصغيرة التى لم تتغير فى حياتك، وظلت كما هي بجانبك.