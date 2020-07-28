شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تتألق فى جلسة تصوير بملابس صيفية خلال قضاء أجازتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة لقاء الخميسى في جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بها بملابس صيفية خلال قضاء أجازتها في إحدي المدن الساحلية، وعلقت على الصور قائلة :"صباح الخير".



لقاء الخميسى

وكانت انضمت الفنانة لقاء الخميسى إلى الفنانات اللاتى قررن فضح المتحرشين عبر حسابتهم على مواقع التواصل الإجتماعى، ونشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، صور من التحرش اللفظى الذى أرسل لها لترد قائلة: "والله ما فى شىء مقزز غير العقول المقززة".

وفى سياق آخر استرجعت الفنانة لقاء الخميسى من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ذكريات السفر في زمان ما قبل كورونا، حيث نشرت صورة عبر حسابها ظهرت فيها أثناء تواجدها في اليونان منذ فترة، حيث بدا عليها الاستمتاع وقتها بالأجواء هناك إلى حد كبير.

كما نشرت صورة قديمة لها فى العاصمة الإيطالية روما، لتستعيد بها ذكريات إحدى رحلاتها والتى علقت عليها: " once upon a time in rome" أى "ذات مرة فى روما"، وذلك فى اقتباس من اسم فيلم " once upon a time in hollywood"، الذى يشارك فى بطولته كل منبراد بيت وليوناردو ديكابريو، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتينتارانتينو.

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يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، سبق وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بفيديو ترقص من خلالها على تتر مسلسل بـ100 وش الذى شهد نجاحًا كبيرًا خلال عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسى، بصحبة أولادها وزوجها أثناء رقصهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت قائلة: "مليونيرمليونير.. بكرة هابقى مليونير" بينما حاز إعجاب جمهورها.