شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف لا تنسى فى حياة هبة مجدى.. اتخطبت فى عزاء ولبست الدبل على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة هبة مجدى بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، والتى تعتبر إحدى النجمات التى دخلت قلوب الجماهير بسرعة فائقة، بسبب جمالها ورقتها التى تظهر به خلال أدوارها التى تجسدها سواء فى السينما أو الدراما، التى تميزت بأدائها القوى فى تجسيد مختلف الشخصيات، كما أن لها بصمة كبيرة فى المسرح من خلال مسرحية "ليلة من ألف ليلة" للنجم يحيى الفخرانى، بسبب النجاح الذى حققته المسرحية كما أن قصة حبها بدأت من خلالها، والتي شهدت مواقف غريبة ابتداءا من قراءة الفاتحة حتى الزواج.

بدأت قصة حب هبة مجدى والمطرب محمد محسن الذى كان يشاركها فى مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، بشعور يراود محمد محسن برغبته فى الجلوس معها للتحدث لها، وفى ذات مرة وضع محمد باقة "ورود" داخل الدولاب وأخبرها بأن شخصا ما وضع هذه الزهور لها وعندما سألته من وضعه فأخبره بعدم علمه نهائيا.

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سيطر على هذه العلاقة مواقف غريبة منذ قراءة الفاتحة التى حدث داخل عزاء عمها، فأخبرها محمد محسن بأنه سيحضر أهله من أجل تقديم واجب العزاء، وبالفعل اصطحب أسرته وأثناء جلوس الأسرتين فى نفس المكان طلب منهم قراءة الفاتحة للنبى وللمتوفى ولـ خطوبته على هبة مجدى، الأمر الذى تسبب فى صدمة فى بداية الأمر لكنهم بعد ذلك قرأوا الفاتحة وباركوا لهما.

وبعد فترة دار حديث بين هبة مجدى ومحمد محسن الذى أراد أن يحتفل بالخطبة وتلبيس الدبل على خشبة المسرح، لتتعجب هبة مجدى من حديثه وقالت له "إنت بتهزر يا محمد هو المسرح بتاعنا"، لكنه كان لديه إصرار فاقترح على النجم يحيى الفخرانى، وهو الأمر الذى رحب به بشدة وبالفعل احتفلا بالخطبة على خشبة المسرح بملابس العرض المسرحى وحضر عدد من النجوم وقتها أبرزهم الفنانة زينة والفنانة مى كساب.

ولم يقتصر المواقف على ذلك فقط، لكن هبة مجدى احتفلت بعقد القران دون إقامة حفل زفاف، فاقتصر الأمر على عقد القران فى أحد الفنادق بحضور عدد كبير من الفنانين وشهد على العقد النجم يحيى الفخرانى، وكان ذلك فى توقيت نهارى كما أنهما لم يستكملوا الفرح مع الحضور وتركوهم من أجل موعد العرض المسرحى فى نفس الليلة، وكان للمرة الثانية أن يحتفلان على خشبة المسرح لكن هذه المرة الاحتفال بالزواج وهو ما شاركهم الجمهور الحاضر فرحتهما.