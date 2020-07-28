فيديو.. قيثارة الطرب.. أين ذهبت نجاة الصغيرة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 17 عامًا تقريبًا اختفت الفنانة الكبيرة "نجاة الصغيرة" عن الأنظار بعد اعتزالها الفن، وفجأة ظهرت من جديد خلال الساعات الماضية بعدما التقط البعض صورا لسيدة ترتدى النقاب وتجلس بجوار عقار الزمالك المتصدع بسبب مشروع مترو الأنفاق، قيل فيما بعد إنها الفنانة نجاة الصغيرة.
ولكن أين كانت قيثارة الطرب طيلة تلك السنوات؟، النجمة المحبوبة كانت قد اعتزلت الفن بعد تقديمها لحفل غنائى فى قرطاج عام 2001، وطوال تلك سنوات حاولت الفنانة الاختفاء عن الأنظار لكى تحتفظ بصورتها كشابة جميلة كما عرفها الجمهور ورغم ذلك عادت للغناء فى يناير 2017 وطرحت أغنية "كل الكلام " من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي ثم عادت واختفت مجددًا.
في الفيديو التالي نستعرض مشوار قيثارة الطرب واين ذهبت طيلة تلك الفترة..
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