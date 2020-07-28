شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تهدى ابنة كوبى براينت "سترة" ارتدتها فى كليب cardigan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت ابنة كوبى براينت "نتاليا"، البالغة من العمر 17 عامًا، سترة استعملتها فى تسجيل فيديو كليب أغنيتها cardigan من ألبومها الجديد "Folklore، وكتبت ناتاليا عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "شكرا تايلور سويفت أنا مهووسة بـ"Folklore".



ناتاليا

واستطاع كليب أغنية "cardigan" للنجمة العالمية تايلور سويفت أن يحقق نجاحا ملحوظا فور إطلاقها له عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وأغنية "cardigan" هي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم " folklore " والذى عملت تايلور على إنجازه في صمت، وحقق كليب cardigan نسبة مشاهدة عالية علي "يوتيوب" وصلت الي أكثر من 23 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط من إطلاقه .

وكانت النجمة العالمية تايلور سويفت البالغة من العمر ( 30 سنة ) قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتي أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل علي اعداد الألبوم الغنائي الجديد ، الذي أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.

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وتحدثت في جلسة أسئلة من المعجبين، فقالت: "لم يكن أحد يعلم أنني أقوم بتنفيذ ألبومي حتى أنني لم أخبر أصدقائي حتى قبل الإعلان مباشرة ، لقد كان العالم السري الخاص بي الذي ذهبت إليه ، وفي الحقيقة أنا لم أقدم موسيقى كهذه من قبل".

كما أن آرون ديسنر الذى عمل مع تايلور سويفت فى 11 أغنية من الألبوم الجديد أخفى الخبر عن الجميع حتي عن ابنته.