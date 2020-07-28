شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى شاهين .. الفنان تحدث عن شخصية "سى السيد" الدور الأهم فى مشواره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان يحيى شاهين واحداً من نجوم السينما المصرية في فترة الأربعينات حتى السبعينات قدم خلال هذه الفترة العديد من الأدوار البارزة، إلا أن شخصية "سى السيد" التي جسدها في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة "بين القصرين" و"قصر الشوق" و"السكرية" هي الأبرز والأشهر خلال مشواره السينمائى بل وتعد واحدة من أبرز الشخصيات التي كتبها الأديب العالمى نجيب محفوظ.



يحيى شاهين بشخصية سى السيد

يحى شاهين الذى يتزامن اليوم الثلاثاء 28 يوليو مع ذكرى ميلاده، تحدث خلال لقاء تليفزيونى قديم عن شخصية سى السيد حيث قال : "كانت تشبه شخصية والدي وقد بذلت فيها مجهودا فى أداء هذا الدور، واعتبر هذا الدور هو الأهم بالنسبة له فى مشوار الفني، وإن حسن الإمام مخرج رائع في الأداء والإمكانيات ولديه احساس مختلف وأعماله متميزة".

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وأضاف شاهين أن حسن الإمام على المستوى الشخصي خدوم لجميع ناس ويقف بجانب جميع الناس في الكواليس، ويعطى روحا معنوية لأسرة الفيلم ككل، وأنه يعرفه منذ كان مساعد مخرج، وبأنه أخرج الكثير من الأفلام السينمائية الرائعة لذلك لقب بـ"مخرج الروائع"، وأوضح شاهين بأن الحظ كان معه بعد أن تعاون معه في ثلاثية نجيب محفوظ.

أما فى حوار نادر له مع الإعلامى طارق حبيب أيضا تحدث عن السينما قال: "إن السينما لن تتأثر بالتليفزيون، لأن الناس تستطيع أن تفرق الجميل من الأعمال السينمائية، الذى يجعلها (تنزل تتفرج غصب عنها)، ولا سينما إذا كان الموضوع به جدية، أما العروض السينمائية السطحية التى لا تحمل رسالة، طبيعى أن تتأثر بالأعمال التليفزيونية".