محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
شاركت النجمة التركية سونجول أودان جمهورها صور زفافها على رجل الأعمال أرمان بيشيكجي.
وظهرت سونجول مرتدية فستان أبيض بسيط وماكياج هادئ.
كانت سونجول ترفض فيها الزواج بحجة أنه منظومة فاشل بعد انفصالها عن زوجها الأول.
وشاركت النجمة التركية في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي من بينها "نساء حائرات ونور ومهند"
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانها إنه منظومة فاشلة.. زفاف بطلة "نور ومهند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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