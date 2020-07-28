بالصور لقاء الخميسي في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة لقاء الخميسي جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت لقاء في الصور بفستان "بيج" طويل يناسب أجواء الصيف والبحر. وشاركت لقاء الخميسي كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر.

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