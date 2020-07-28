تراند اليوم : ابنة "أحمد زاهر" ترد على الإساءة لوالدها وشقيقتها بسبب صورة حمام السباحة

لم يتوقف الجدل الذي أثارته صورة يظهر فيها الممثل المصري أحمد زاهر محتضنًا ابنته "ليلى" في حمام السباحة.

ونشرت ملك ابنة زاهر فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، أوضحت خلاله أن الصورة منذ 3 سنوات، عندما كانت ليلى تبلغ من العمر 15 عامًا، ولا يوجد فيها أي شيء مسيء لوالدها ولا لشقيقتها.

وقالت: "بابا حاضنها في حمام السباحة.. بنته اللي مخلفها، انتوا فاهمين البديهيات اللي بنتكلم فيها! حقه يحضنها ويتصور براحته".

وتابعت: "مش معنى إننا مشاهير فا تدخل تقول اللي أنت عايزه وأنت مستخبي ورا شاشة وتتدخل في حياة الناس.. أب وبنته منزلين صورة أنت مالك.. مش مستنين واحد متخلف زيك يقولنا رأيه.. هو اللي مخلفها ما يحضنها براحته.. أنت متخلف!!".

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كان زاهر أعرب زاهر عن تهكمه من الانتقادات التي تعرض لها، بسبب صورة نشرها مع ابنته ليلى داخل حمام السباحة، قائلاً لبرنامج (Et بالعربي)، إنه ظهر محتضنًا إياها بالكامل ولا يظهر منها سوى وجهها وجزء من ذراعيها، وعلى الرغم من ذلك انهالت التعليقات المسيئة لهما.

وأضاف في إشارة إلى التعليقات: "واللي يقولك إزاي تحضنها وهي بنتك! أيوا حضرتك بتفكر إزاي مش فاهم، دي بنتي طبعًا هحضنها. دي بنتي".

وأشار إلى أنه سيحذو حذو الممثل شريف منير، الذي توعد بملاحقة الذين هاجموا ابنتيه قبل أسابيع بعد نشر صور لهما عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، أثارت جدلاً وقتها.