ياسمين الخطيب تنضم لفيلم"المماليك"

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها تنضم الي أسرة فيلم " المماليك " في أولي تجاربها السينمائية، وذلك بعد تجربتها الإعلامية في برنامجها " أسرار النجوم " الذي سيذاع في

شهر أكتوبر القادم .

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حيث كشفت ياسمين عن دورها في الفيلم " الذي تؤدي فيه دور فتاة أرستقراطية، ولكنها تتعرض للظلم من

الأسرة الحاكمة وتتضطر الهروب من المدينة بدون علم والدها الذي يبحث عنها ويكتشف في النهاية أنها تزوجت.

وأضافت الفيلم من نوعية الافلام التاريخي، والسعي أن تثبت نفسها بجدارة في مجال التمثيل مع كوكبة كبيرة من النجوم مثل يوسف شعبان.