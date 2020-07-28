مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعي دكتور حسن عطية

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن و الأسى الدكتور حسن عطية، الذي قدم مسيرة فنية وعلمية كبيرة علي مدار تاريخ طويل من الإبداع والإنجاز الأكاديمي. طويل من الإبداع والإنجاز الأكاديمي. وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة ولكافة المسرحيين في مصر والوطن العربي، وتسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. الجدير بالذكر أن كان "عطية" قد تعرض مؤخراً لوعكة صحية نقل على أثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أيام من خروجه بمستشفى القصر العيني الفرنساوي.

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