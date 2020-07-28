رسالة من اللاعبة جيما سيسون بعد وفاتها.. صور

رنا صلاح الدين - توفيت جيما سيسون، لاعبة كمال الأجسام البريطانية، بعد سنوات من الصراع مع مرض السرطان، إلا أن المقربين منها وعائلتها فوجئوا برسالة منها بعد وفاتها بأيام قليلة.

جيما سيسون البالغة 39 عاما كانت قد تزوجت من شريك حياتها ريكي مور، حيث أمضت أسابيعها الأخيرة قبل أن تموت، وفوجئ أصدقاء سيسون والمقربين منها برسالة تم نشرها على حسابات لاعبة كمال الأجسام في مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاتها بأيام.

الرسالة جاء فيها: "إذا تم نشر هذا، فسأكون قد رحلت أخيرا، في الأسابيع الأخيرة، بالكاد تمسكت بالحياة، أحزن أنني سأترك ورائي من أحب، لكنني سعيدة جدا للتخلص من الحالة التي كنت فيها مع المرض السيء، أريد أن يعرف جميع أحبائي أن الألم والمعاناة انتهى، لقد وجدت السلام".

جيما سيسون

وأضافت: "إذا كنت تريد أن تتعلم شيئا من قصتي، فالحياة قصيرة وجميعنا يعتقد أن هذا النوع من الأشياء لن يحدث لنا أبدا، شعرت بنفس الشعور سابقا، دعني أخبرك، يمكن أن يحدث هذا لأي شخص، لذا عش حياتك على أكمل وجه، لا تأخذ أي شيء كأمر مسلم به لأنه لا أحد يعرف ما قد يحصل قريبا، لكنني سعيدة بالتأكيد أن وقتي انتهى.. نراكم على الجانب الآخر".

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جيما سيسون

سيسون كانت قد اكتشفت الفتاة ورما في منطقة الفخذ عام 2017، لكن الأطباء قالوا لها إنه أمر لا يدعو للقلق، قبل أن يصل المرض إلى عمودها الفقري وتبدأ رحلة العلاج التي استمرت لسنتين، لكن دون جدوى.

جيما سيسون

وشاركت البريطانية آخر مرة في مسابقة لكمال الأجسام في أكتوبر 2016.

جيما سيسون