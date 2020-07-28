روان عليان ولايف ستايلز ستوديوز تلتقيان مرة جديدة على نغمة

Jul 28, 2020
تجدد النجمة الفلسطينية روان عليان التعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بأغنية جديدة ستجمعهما للمرة الثالثة بعدما نجحا سويًا في العملين السابقين “انا عندي حبيب” و “ارتباك أعصاب”.
وتضع “عليان” لمساتها النهائية على أغنية جديدة ستكون باللهجة الفلسطينية هذه المرة بعدما قدمت مع شركة الانتاج أغنيتين باللهجة المصرية.
الأغنية الجديدة من كلمات والحان رزق الجوجو، على أن تكون ذات طابع شبابي ايقاعي مطعمة بالنكهة الفلسطينية.
وتحرص روان عليان في كل فرصة أن تشكر لايف ستايلز ستوديوز على ايمانها وثقتها ودعمها الدائم لها. كما سبق لروان ان قالت في لقاء تلفزيوني ان أغنية “انا عندي حبيب” كانت فرصة للتعاون مع لايف ستايلز ستوديوز التي قدمت لها كل ما تتمناه، وقالت “بعد اربع سنوات من الانتظار صبرت ونلت”.
نذكر أن أغنية “ارتباك أعصاب” من كلمات خالد ممدوح، الحان مصطفى الشعيبي، توزيع توما، مكس وماستر توما وتسجيل اسلام غلاب. والكليب حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد الذي أظهر روان باطلالات فائقة الجمال في كافة الكادرات واللقطات.
أما أغنية “أنا عندي حبيب” من كلمات وألحان محمد رفاعي توزيع سوات أيدوغان Suat Aydogan . والكليب حمل توقيع المخرج فادي حداد الذي كالعادة قدّم صورة راقية وفكرة شبابية تناسب أجواء الأغنية المليئة بالطاقة الايجابية وحب الحياة.
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