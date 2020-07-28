جمهور أمال ماهر مصدوم ، هذا هو السبب

تفاجأ جمهور الفنانة المصرية أمال ماهر بحذف قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب، ما أثار الكثير من التساؤلات خاصة ان القناة تضم أرشيف ماهر من أغنيات وفيديوكليبات وحفلات.

وتغيب “ماهر” عن التواصل مع جمهورها منذ نحو ثلاثة أسابيع حيث ان آخر مشاركة لها على انستغرام كانت عندما استذكرت والدها الراحل بكلمات تضمنت اشتياقًا ومحبة.

ولم تصدر ماهر أي بيان توضح فيه أسباب حذف قناتها الرسمية على يوتيوب.

وكان آخر ظهور للنجمة أمال ماهر عندما أحيت حفلاً مباشر بدون جمهور من أمام الأهرامات في مصر بقيادة المايسترو هاني فرحات، بثّ حصرياً عبر منصة “شاهد” و MBC مصر مساء الجمعة 12 يونيو الفائت حيث غنت مختارات من أغنياتها ومجموعة من الأعمال الغنائية لكبار المطربين التي أبدعت في أدائها خلال مسيرتها الفنية، هذا بالإضافة إلى باقة من أغنياتها الجديدة ومنها: “اللي قادرة”، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل “ليه لأ”.