شكرا لقرائتكم مدير أعمال هيفاء وهبي في السجن.. والفنانة: الحمد لله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، قررت نيابة قسم ثان الشيخ زايد، الخميس، سجن وزيري 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية نصب وسرقة أموال، حيث تم استدعاؤه أمس للتحقيق معه، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وحضر مع وزيري محاميه سهاد إمام، بينما حضر ياسر قنطوش بالنيابة عن هيفاء وهبي.

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من ستوري انستغرام هيفاء وهبي

وجاء أول تعليق لصاحبة "أنا هيفا"، على الخبر من خلال خاصية "قصص إنستغرام"، حيث كتبت "الحمد لله".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول النجمة اللبنانية على كامل مستحقاتها المادية عن آخر أفلامها "أشباح أوروبا"، والذي يقدر بـ 5.5 مليون جنيه من المنتج ومدير أعمالها السابق، وذلك بعد جلسة مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

هذا وكانت هيفاء وهبي قد حررت محضرًا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مطلع مايو الماضي، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.