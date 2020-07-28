شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ناعياً طبيب الغلابة: "كان إنسانا عظيما حاول يساعد الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم أحمد فهمى الدكتور محمد مشالى، الشهير بلقب "طبيب الغلابة، الذى توفى اليوم الثلاثاء، وغرد فهمى عبر حسابه قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون كان إنسان عظيم.. حاول يساعد الناس على قد ما يقدر رحِم الله الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة".





وأعلن وليد مشالى نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، أن دفن الجثمان وصلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الظهر بمحافظة البحيرة،يذكر أن الدكتور محمد مشالى من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، لأب يعمل مدرسا، وانتقل بعدهاوالده ى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

وفى سياق آخراستأنف اأحمد فهمى تحضيرات فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك بعد فترة الراحة التى حصل عليها بسبب إصابته فى الركبه قبل أسبوعين، وأيضا عودة آلام المرىء له مرة أخرى وإجرائه بعض الفحوصات الطبية، وذلك قبل العودة للتصوير مرة اخرى مطلع شهر سبتمبر المقبل.

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