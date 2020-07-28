شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن موجها رسالة حب لزوجته هبة مجدى فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد محسن، بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدى، موجها له رسالة حب عبر حسابه على تويتر، وكتب محسن قائلا:"النهارده عيد ميلاد حبيبتي وزوجتى، ومن يومين كان عيد جوازنا، يعني كلها أيام مفترجة والحمد لله كل سنة وأنت طيبة، وربنا يخليكي ويحفظك ليا أنت ودهب دعواتكم الحلوة لينا يا حبايب".





احتفلت الفنانة هبة مجدى بالعيد الرابع لزواجها من الفنان محمد محسن، يوم السادس والعشرين من يوليو، قائلة: "على الحلوة والمُرة.. العمر كله يا رب احفظنا".

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واحتفل الثنائى هبة مجدى ومحمد محسن، يوم 26 يوليو 2016، بعقد قرانهما فى أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مدينة نصر،لتكلل قصة حبهما بالنجاح رغم العقبات التى واجهتهما وكادت أن تطيح بعلاقتهما، إلا أن تمسكهما ببعضهما جعل الأمور أسهل فى عودةالمياه لمجاريها ويقررا عقد القران.

نشأت قصة الحب بين هبة ومحسن على خشبة المسرح القومى، وشهد عليها النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث التقيا فى مسرحية "ليلة من"ألف ليلة وليلة"، وظهرت بوادر الانجذاب بين الثنائى مع مرور أيام على بروفات المسرحية، خاصة وأنهما يجسدا ضمن القصة شخصيتىأمير يقع فى حب بنت فقيرة ويطلبها للزواج من والدها، إضافة مشاركتهما بالغناء سوياً فى عدد من الأغنيات الخاصة بالعرض على خشبةالمسرح، التى كانت توحى بأن الأغنيات يغنيها شخصين بينهما قصة حب بالفعل، وليست تمثيلا على خشبة المسرح