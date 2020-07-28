شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تلتقي بكاني ويست في وايومنج بعد اعتذاره العلني لها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عدد محاولات فاشلة خلال الأيام القليلة الماضية، التقى الزوجان نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان ونجم الراب الشهير كاني ويست للمرة الأولى منذ أول مؤتمر انتخابي له والذي أقيم في ولاية كارولينا الجنوبية قبل أسبوع، حيث يسعى ويست للتشرح للرئاسة الأمريكية، حيث سجلت عدسات المصورين أول لقاء للزوجين معا والذي يحمل بالتأكيد الكثير من الأسرار، وجاء لقاء الزوجين بعد اعتذار كاني ويست العلني لكيم بسبب تصريحاته الصادمة تجاهها.



من لقاء كيم و كاني

سافرت كيم كاردشيان إلي وايومنج أمس الاثنين لكي تلتقي بكاني الذي كان يتواجد بمزرعته هناك، حيث كانت كيم كارداشيان تشعر بحالة حيرة شديدة بشأن كيفية مساعدته خلال هذه الفترة.

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لقاء كيم و كاني

وما لفت الأنظار خلال اللقاء الأول بين كيم كاردشيان وزوجها كاني ويست بعد ابتعاد دام لفترة قصيرة أن الحزن والقلق كان يسيطر على اللقاء، فظهر الثنائي أغلب الوقت وهي ممسكين بهواتفهم المحمولة وكأن كل منهما لا يبالي بوجود الآخر معه، وذلك خلال تبادلها اطراف الحديث مع كاني.



لقاء كيم و كاني