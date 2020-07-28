شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس وزوجته يتسببان فى انتقادات لرئيس وزراء اليونان.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس لانتقاد حزب معارض لاستخدامه مروحية عسكرية خلال رحلة للاحتفال مع الممثل الأمريكى توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون بحصولهما على الجنسية اليونانية، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وشارك رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، صورة يظهر فيها هو وزوجته ماريفا جرابوسكى فى اجتماع مع هانكس وويلسون اللذين كانا يرفعان جوازى سفرهما اليونانيين الجديدين، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، معلقا :"ريتا ويلسون وتوم هانكس أصبحا الآن مواطنين يونانيين فخورين".

ومنحت اليونان الجنسية لهانكس وويلسون وابنيهما، اعترافا بالمساعدة التي قدمتها الأسرة في جمع الأموال لضحايا حرائق غابات مميتة بالقرب من أثينا عام 2018، كما أن لدى ريتا ويلسون أصول يونانية وبلغارية.

Advertisements

وكان قد وقع رئيس اليونان، بروكوبيس بافلوبولوس، العام الماضى على ترتيب بالتجنيس الفخري يتيح للممثل الأمريكي، توم هانكس، (63 عاماً) الحصول على الجنسية اليونانية، حسبما صرح مكتب الرئيس لأسوشيتدبرس الجمعة الماضى.

واعتاد هانكس أن يقضي عطلته الصيفية في جزيرة أنتيباروس اليونانية مع زوجته الممثلة والمنتجة ريتا ويلسون ، وينشران في أحيان كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

وبموجب القانون اليوناني، تمنح المواطنة الفخرية إلى أشخاص يقدمون خدمات استثنائية، أو أن منحهم الجنسية يخدم الصالح العام.