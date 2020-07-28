محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد هبة مجدي:"حبيبتي وزوجتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: حرص المطرب محمد محسن على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة هبة مجدي عبر حسابه على تويتر. وكتب:"النهاردة عيد ميلاد حبيبتي وزوجتي، ومن يومين كان عيد جوازنا، يعني كلها أيام مفترجة، والحمد لله كل سنة وأنت طيبة، وربنا يخليكي ويحفظك ليا أنت ودهب". واستكمل:" دعواتكم الحلوة لينا يا حبايب". واحتفل الثنائي بعيد زواجهما الرابع مؤخرًا.

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