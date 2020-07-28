المطرب أحمد سعد ينعى "طبيب الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى المطرب أحمد سعد، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، بمدينة طنطا في محافظة الغربية، بعد رحلة استمرت لسنوات طويلة لخدمه الفقراء.

وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"البقاء لله ..اليوم فقدت الأرض جزء كبير من الحنية والعطاء والرحمة بوفاة هذا الدكتور العظيم ..ربنا يرحمه".

ويحتفل الفنان أحمد سعد بخطوبته على عارضة الأزياء علياء البسيوني خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلن قصة حبهما.