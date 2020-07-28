تراند اليوم : مطرب شهير: أفضل الموت بكورونا عن أن أتوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة

قال مطرب صربي، إنه يفضل الموت بسبب فيروس كورونا المستجد بدلاً من التخلي عن ممارسة العلاقة الحميمة، قبل أن يتعافى من إصابته بالمرض المميت.

وأدلى المطرب أندريا أوجدانيتش (73 عامًا)، بالتصريح الجريء قبل الإصابة بالفيروس، وقد تعافى تمامًا وخرج من المستشفى إثر خضوعه للعلاج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، كشف النجم المعروف باسمه المسرحي (Era)، أن أحد أطفاله الستة دخل المستشفى لمدة 15 يومًا مصابًا بالفيروس، قبل أن يخضع للاختبار الذي ثبت إيجابيته.

وخضع للعلاج في مستشفى دراجيشا ميشوفيتش، قال ابن أخته أوروش المتنافس في برنامج الواقع "باروفي" ("الأزواج") إنه في حالة جيدة مرة أخرى.

وخلال مكالمة هاتفية، قال إيرا: "لقد تعافيت وأشعر أنني بحالة جيدة. أنا أستمتع بسلوك ابن أخي (في العرض)، ولكن عليك أن تكون حذرًا فيما يتعلق بالنظافة. الكثير من الشابات في انتظارك بعد أن تغادر العرض...".

وأضاف إيرا، الذي كان يشير إلى نفسه بأنه "امرأة في الماضي"، لوسائل الإعلام المحلية: "يمكنني رؤية الشابات فقط من نافذة مستشفي وأنا أصفر لهم".

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وتابع: "أرتدي نظارات حتى أتمكن من رؤية من يناسبها الجينز ومن لديها أفضل الثدي. أخبر زملائي في الغرفة أي النساء لديهن شعر طبيعي طويل. أفتقد كل ذلك".

وفي شهر مارس، نشر المغني الشهير مقطع له وهو يرتدي قناع وجه قال فيها: "من الأفضل أن يموت من فيروس كورونا من عدم ممارسة الجنس الجيد في ثلاثة أشهر".

وبعد أسابيع، ثبت إيجابية إصابته، وكشف: "ليس لدي أي أعراض، أنا لست مرتاحًا ولا أشعر بالسعال أو العطس. لقد عانيت من ارتفاع في درجة الحرارة في اليومين الماضيين، "أجرى الأطباء أشعة سينية على رئتي وكل شيء يبدو على ما يرام".

كما قام المغني بتسلية الفريق الطبي في المستشفى من خلال ترديد بعض أغانيه المحبوبة. وشارك إيرا في صناعة الموسيقى منذ عام 1973. وفي عام 2008 ، شارك في برنامج الواقع "الأخ الأكبر"، وظهر في عروض الواقع "مزرعة" في عام 2013 و "الأزواج" في عام 2015.