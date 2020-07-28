عايشة الهزيم: سعيدة بتجربتي الجديدة في برنامج"أناقة حجابك"

أعربت الإعلامية والفاشون بلوجر، عايشة الهزيم، عن سعادتها في تجربتها الإعلامية الأولي في برنامجها الجديد " أناقة حجابك"، الذي يتناول أفكار جديدة عن الموضة والازياء الشرقية الراقية وكل ما يخص الموضة الحديثة والعصرية للمرأة العربية . والعصرية للمرأة العربية . وأضافت عايشة: أن فكرة البرنامج كانت قائمة منذ سنوات بناءا علي طلب الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الذين حازوا باعجابهم بكل ما يخص الموضة وعرض الازياء الجديدة وتناسق الازياء وألوانها كافة". ما يخص الموضة وعرض الازياء الجديدة وتناسق الازياء وألوانها كافة". وتابعت :" ونفذت الفكرة علي مدار عام كامل بعد جمع كافة المعلومات الكافية التي يحتاجها الجمهور خاصة أن التواصل مع الجمهور في وسائل الإعلام يختلف نسبيا عن التواصل معهم علي شبكات التواصل الاجتماعي.

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