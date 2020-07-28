البيت الفني للمسرح ينعي دكتور حسن عطية

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين ببالغ الحزن و الأسى الناقد و الاكاديمي الكبير الدكتور حسن عطية أستاذ النقد و الدراما باكاديمية الفنون، و الذي وافته المنية مساء أمس، بعد حياة عامرة بالمسرح والنقد والكتابة ، علم فيها أجيال و أجيال من المسرحيين.
وتمنى البيت الفني للمسرح للراحل الدكتور حسن عطية ان يسكنه اللهفسيح جناته، و يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، و إنا لله و إنا إليه راجعون.
الجدير بالذكر أن كان "عطية" قد تعرض مؤخراً لوعكة صحية نقل على أثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أيام من خروجه بمستشفى القصر العيني الفرنساوي
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