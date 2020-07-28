البيت الفني للمسرح ينعي دكتور حسن عطية

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين ببالغ الحزن و الأسى الناقد و الاكاديمي الكبير الدكتور حسن عطية أستاذ النقد و الدراما باكاديمية الفنون، و الذي وافته المنية مساء أمس

، بعد حياة عامرة بالمسرح والنقد والكتابة ، علم فيها أجيال و أجيال من المسرحيين.

وتمنى البيت الفني للمسرح للراحل الدكتور حسن عطية ان يسكنه الله

فسيح جناته، و يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، و إنا لله و إنا إليه راجعون.

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الجدير بالذكر أن كان "عطية" قد تعرض مؤخراً لوعكة صحية نقل على أثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد أيام من خروجه بمستشفى القصر العيني الفرنساوي