مؤسسة"س"تنعي حسن عطية وتطلق أسمه على الدورة الخامسة من مسرح الجنوب

تنعى مؤسسة س للثقافة والإبداع الكاتب والناقد الفني الكبير د. حسن عطية أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين .

قال الكاتب الصحفي هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة، أن الراحل د. حسن عطية هو واحد من أهم النقاد المسرحيين فى الوطن العربي، كما انه الاب الروحي لشباب المسرحيين وله اعمال وانجازات كثيرة

فى مجال المسرح المصري والعربى والعالمي، وكان له دورا كبيراً فى نجاح عدد كبير من المهرجانات وعلى رأسها المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب.

وأضاف : " ان ادارة المؤسسة قررت تكريم و إطلاق اسم الدكتور حسن عطية على الدورة الخامسة من المهرجان المسرحىي الدولى لشباب الجنوب.