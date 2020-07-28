اصدر اتحاد المسرحيين الافارقة برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري بيانا نعى فيه الكاتب والناقد الفنى د. حسن عطية استاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ومستشار اتحاد المسرحيين الأفارقة، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين. العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ومستشار اتحاد المسرحيين الأفارقة، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين. قال الفنان المغربي عبد الكبير الركاكنة، نائب رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، أن المسرح الافريقي فقد رمزاكبيرا من رموزه والذى كان سببا كبيرا فى نجاح عدد كبير من فعالياته بدعمه الكبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المسرحيين الافارقة" تنعي دكتور حسن عطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.