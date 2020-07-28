بعد اختفاء أغراضهم من المنازل..القبض على “سارق الأحذية” بالجرم المشهود

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وقررت الأهالي مراقبة الحي لتتبع السارق، وضبطه بالجرم المشهود، بعد تنفيذهعشرات السرقات بدون أن يشعر به أحد، تعرضت منازل في حي زيلندورف، بجنوب غرب برلين، لعدة سرقات غريبة، كان بطلها ثعلب تمكن من سرقة 100 حذاء.

فبحسب ما أشارت تقارير إعلامية ألمانية، تمت سرقة عدد من الأحذية من أمام أبواب المنازل في الحي، الأمر الذي أثار حفيظة سكانه.

وتمكن كريستيان ماير، وهو أحد سكان الحي وتعرض لسرقة حذائه الرياضي، من اكتشاف السارق.

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وبحسب موقع “dw” الألماني، فإن ماير أعلن عن سرقة حذائه الرياضي، ناشرا إعلانا على منصة Nebenan.de، المخصصة لمشاركة الإعلانات المجتمعية في ألمانيا، ليتضح من خلال ردود الأفعال والتعليقات بأن حذاء ماير لم يكن الوحيد المسروق.

ليقوم ماير بمراقبة الحي ويتمكن من التقاط صورة للثعلب متلبسا وفي فمه زوج من الشباشب الزرقاء.

وتمكن ماير من العثور على ثلاثة أزواج من الأحذية المسروقة، التي سرقها الثعلب، إلا أنه لم يتمكن من العثور على حذائه الرياضي.