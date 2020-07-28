تراند اليوم : الكويتية روان بن حسين تواصل إثارة الجدل بموضوع بالغ الحساسية .. فيديو

مازال اسم الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، يثير الجدل بين الحين والآخر وبخاصة منذ إعلانها تعرضها للخيانة مجددًا من زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، لتعود من جديد بإثارة التساؤلات عقب خروجها في مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته دقيقتين، عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.

قالت روان خلال مقطع الفيديو المصور، مطالبةً بتدريس مادة جنسية للمراهقين، “أنا ما أقدر ألوم أنفسنا، المفروض نبدأ من المدارس ويكون لدينا مادة جنسية يتعلمها المراهقون، لأنه في مجتمعنا المحافظ ما راح تقعد معنا أمهاتنا ويكلمننا ويفهمننا لأنهن أصلًا يمكن لسن فاهمات ولا عمرهن سمعن عن الأمراض الجنسية”.

وواصلت حديثها:”يمكن هذا الموضوع حساس وجريء جدًا، لكن بالنسبة لي أشوف أنه عِلم، كلنا لما نيجي نتزوج في الخليج أو الدول العربية يعملون لنا فحوصات للأمراض الوراثية والإيدز فقط عن طريق الدم”.

وأشارت الفاشونيستا خلال حديثها، بأنها ستقود حملة توعية للفتيات بشأن الأمراض الجنسية، بمشاركة استشاري ودكتور نسائية.

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وكانت تعرضت الفاشونستا الكويتية، روان بن حسين، لانتقاد من قِبل إحدى متابعاتها بسبب صورها الأخيرة التي ظهرت من خلالها بحمام السباحة.

ونشرت روان الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بصحبة طفلة رضيعة، معلقة: “لونا الحلوة الصغنونة سبحت لأول مرة اليوم”.

وقالت إحدى المتابعات: “معلش كيف تسبحين في مسبح عام وأنتي تقولين زوجك نقلك مرض جنسي”، لترد عليه الفاشونستا الكويتية مستنكرة: “المرض الجنسي بينتقل بالمسبح؟، طب ليه اسمه مرض جنسي”.