بعد «الرقصة الأخيرة».. بيع مقتنيات الأسطورة مايكل جوردان

رنا صلاح الدين - أفادت دار جوليان للمزادات، بأن القميص الذي مُنح إلى مايكل جوردان يوم توقيعه لشيكاغو بولز، المنافس في دوري الـNBA عام 1984 ، سيتم عرضه في مزاد علني في ديسمبر المقبل.

ووفقا لـ"رويترز" أشارت جوليان للمزادات إلى أنها تتوقع بيع القميص المطبوع اسم جوردان على ظهره ويحمل رقم 23 ، بمبلغ يتراوح ما بين 200 و400 ألف دولار.

جوردان، الذي يعتبره كثيرون أنه أفضل لاعب في التاريخ، أمسك بالقميص وابتسم في أول مؤتمر صحفي له عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما، حتى أصبح جوردان أهم لاعبي بولز على الإطلاق وقاده للفوز بستة ألقاب في تسعينات القرن الماضي.

مايكل جوردان

مسيرة جوردان عادت إلى دائرة الضوء في أبريل الماضي بعدما قررت شبكة ESPN عرض الفيلم الوثائقي "الرقصة الأخيرة" مبكرا عن موعده المحدد سلفا في ظل توقف الموسم الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

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مايكل جوردان

الفيلم جذب عددا كبيرا من المشاهدين وتم بيع حذاء موقع من جوردان في مايو الماضي مقابل 560 ألف دولار، وهو رقم قياسي لحذاء.

هانا مالين، مديرة تطوير الأعمال الرياضية بدار جوليان، قالت إن مقتنيات جوردان جذبت اهتماما كبيرا لأنها تتجاوز عالم الرياضة.

مايكل جوردان

وسيتم عرض مقتنيات رياضية أخرى في المزاد في ديسمبر، ومن بينها قميص كوبي براينت، أسطورة لوس أنجلوس ليكرز، الذي توفي في يناير الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.