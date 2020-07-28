فيرجسون يسامح يورجن كلوب على غلطته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - قال الاسكتلندي أليكس فيرجسون، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه صفح عن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بعدما تسبب في إيقاظه في الساعات الأولى من يوم الإعلان عن تتويجه بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز.

يورجن كلوب

فيرجسون قال في رسالة فيديو لتهنئة كلوب: سأصفح عنك بعد إيقاظي الساعة الثالثة والنصف صباحا لإبلاغي أنك فزت بلقب الدوري، شكرا لك، أنت بالفعل تستحق ذلك، كان مستوى أداء الفريق رائعا، تظهر شخصيتك على النادي بأكمله، أعتقد أن الأداء كان مذهلا.

يورجن كلوب

يورجن كلوب نال جائزة أليكس فيرجسون بعد اختياره كأفضل مدرب في العام، من رابطة مدربي الدوري الإنجليزي، حيث قاد ليفربول لحصد اللقب لأول مرة في 30 عاما.

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يورجن كلوب

ليفربول حسم اللقب عندما فاز تشيلسي 2-1 على مانشستر سيتي مساء يوم خميس قرب نهاية يونيو، لكن كلوب انتظر عدة ساعات قبل أن يحاول التواصل مع أسطورة التدريب الاسكتلندي.

فيرجسون كان قد ساهم في تفوق يونايتد على غريمه ليفربول وقاده لإحراز لقب الدوري 13 مرة بين 1993 و2013 ويرتبط بعلاقة قوية مع كلوب حتى أنه سبق أن رشح المدرب الألماني لتولي المسئولية في "أولد ترافورد".

يورجن كلوب