التحقيق مع اللاعب لو ويليامز بسبب زيارته ناد للتعري.. صور

رنا صلاح الدين - أجرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تحقيقا مع لو ويليامز، لاعب لوس أنجلوس كليبيرز، على خلفية مزاعم زيارته لنادي تعر بعد أن ترك مجمع "وورلد ديزني" المغلق من أجل حضور جنازة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن وكالفة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فقد سمح للاعب البالغ 33 عاما بمغادرة المنتجع المغلق في أورلاندو حيث تعسكر الفرق استعدادا لاستئناف الموسم في 30 الشهر الحالي بعد أن توقف منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل حضوره جنازة والد أحد أصدقائه، وفقا لشبكة "ESBN" الرياضية.

لو ويليامز

وسائل إعلام محلية تحدثت عن نشر صور لويليامز في نادي "ماجيك سيتي" للتعري في أتلانتا وهو يحتسي مشروبا، مع كمامة على وجهه تحمل شعار NBA.. وحذفت لاحقا الصورة التي تم نشرها على حساب مغني الراب، جاك هارلو، في "إنستجرام".

"ESBN" ذكرت أن ويليامز أخبر رابطة الدوري بأنه حضر عشاء هناك بعد الجنازة، فيما غرد اللاعب نفسه في حسابه على "تويتر" قائلا: "اسألوا أيا من زملائي في الفريق ما هو مطعمي المفضل في أتلانتا، لا أحد يحتفل، هدؤوا أعصابكم".

Advertisements

لو ويليامز

رابطة الدوري تحاول تحديد آخر مكان ذهب إليه وليامز بعد تركه المنتجع المغلق، من أجل تحديد طول فترة حجره الصحي.

وبعد عودته إلى مجمع "وورلد ديزني"، سيمضي ويليامز أربعة أيام في العزل، مع إخضاعه يوميا لفحص "كوفيد-19"، وهو يواجه احتمال تمديد فترة الحجر استنادا إلى نصيحة الخبراء الطبيين.

لو ويليامز

مدرب كليبيرز، دوك ريفرز، بدا منزعجا تماما من تصرف ويليامز، بحسب ما ظهر عليه قبيل مباراة ودية تحضيرية ضد واشنطن ويزاردز السبت (105-100 لصالح كليبيرز)، قائلا: "لا أستطيع التحدث كثيرا عن رحلته، لم أكن معه، من الواضح أن تلك الصور خرجت وهذا شيء لا نحب رؤيته ولا يعجبنا".