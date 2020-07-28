كريستيانو رونالدو وجورجينا يحتفلان بالتتويج على اليخت.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيزوأبنائه الأربعة، على متن يخت، بتتويج فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2019/ 2020.

مهاجم "السيدة العجوز" كان قد نشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع عائلته خلال استجمامهم على متن اليخت، وكتب تعليقا قال فيه: "لا شيء أفضل من الاحتفال بانتصاراتك مع من تحب".

يوفنتوس كان قد توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، بعد فوزه يوم الأحد الماضي على سامبدوريا بهدفين دون رد، في المرحلة الـ36 من "الكالتشيو"، في مباراة شهدت تألق رونالدو بتسجيله الهدف الأول وصناعة الثاني.

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النجم البرتغالي وجه رسالة بعد تتويج فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، للذين عانوا من فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، حيث نشر صورة لاحتفاله في حجرة تغيير الملابس مع زملائه بلقب الدوري، وأرفقها بتعليق: "نحن أبطال إيطاليا، مسرور جدا بعد البطولة الثانية لي تواليا مع يوفنتوس ومواصلة صناعة التاريخ مع هذا النادي الرائع".

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو