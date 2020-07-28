ماكجريجور يرد على تقليد سيرجيو راموس له.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - رد المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور ماكجريجور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA)، على النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني بتصوير فيديو.

ماكجريجور ظهر في مقطع الفيديو على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يسجل هدفا بيسراه خلال لعبه بكرة القدم مع زملائه، وعلق على المنشور قائلا: "ما رأيك يا سيرخيو؟".

كونور ماكجريجور

سيرجيو راموس، صخرة دفاع ريال مدريد، كان قد نشر عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام" مقطع فيديو طريفا تم تسجيله أثناء تدريبات للفريق الملكي.

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راموس كان قد سجل هدفا صاروخيا من خارج منطقة الجزاء، أثناء تدريبات اللاعبين على التسديدات البعيدة، وقام بالاحتفال بهدفه بطريقة طريفة مقلدا المشية الاستعراضية الشهيرة التي كان يقوم بها كونور ماكجريجور على حلبات الفنون القتالية المختلطة.

كونور ماكجريجور

يذكر أن كونور كان يمارس في شبابه لعبة كرة القدم، ولعب لفريق "لودرز سيلتيك" للنائشين، وفي الوقت نفسه كان يشجع مانشستر يونايتد.

كونور ماكجريجور