كتاب جديد يكشف سبب غضب الأمير هاري من شقيقه ويليام.. صور

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رنا صلاح الدين - كشف كتاب جديد أن الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، شعر بإهانة عندما نصحه شقيقه الأكبر الأمير ويليام بقضاء ”الوقت الذي يحتاجه للتعرف على هذه الفتاة“ عندما كان يواعد ميجان ماركل واعتبر النصيحة ”تعاليا“ من شقيقه.
الأمير هاري وشقيقه ويليام
ووفقا لوكالة أنباء "رويترز" فقد نأى هاري وزوجته ميجان بنفسيهما عن الكتاب الذي يحمل عنوان (فايندينج فريدوم) أي ”البحث عن الحرية“، قائلين إنه لم تتم مقابلتهما لكتابة السيرة التي تنشرها صحيفتا التايمز وصنداي تايمز على أجزاء ولم يقدما أي مساهمات فيها.
صحيفة صنداي تايمز قالت: إن الكتاب يوثق، نقلا عن مصادر، الوقت الذي كان فيه هاري وميجان يتواعدان بينما كان ويليام يريد التأكد من أن نوايا الممثلة الأمريكية سليمة.
ووفقا لمصادر استشهد بها الكتاب قال ويليام لهاري ”لا تشعر أنك بحاجة إلى التسرع في ذلك.. خذ الوقت الذي تحتاجه للتعرف على هذه الفتاة".
الأمير هاري وشقيقه ويليام
الصحيفة أضافت أن هاري استشف نبرة متعالية في الكلمتين الأخيرتين وأنه كانه يشعر بأنه لم يعد بحاجة إلى من يعتني به.
ويعيش الزوجان وابنهما آرتشي الآن في لوس أنجلوس بعد أن تخليا عن أدوارهما الملكية في مارس وفي يناير أعلنا عن خطط لبدء حياة أكثر استقلالية.
الأمير هاري وشقيقه ويليام
هاري وميجان تزوجها في مايو 2018 في حفل زفاف رأى البعض أنه أضفى على الملكية البريطانية بريق هوليوود وملامح الحداثة مما جعلهما أحد أشهر الأزواج في العالم.
الأمير هاري وشقيقه ويليام
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