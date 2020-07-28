أغنية كارول سماحة الجديدة رهن الأوضاع في المنطقة العربية

متابعة بتجـــــــــــرد: لا تزال النجمة اللبنانية كارول سماحة تحصد نجاح كليب أغنيتها الجديدة “Bon Voyage” التي صدرت منذ شهر، وقد لاقى الكليب نجاحًا كبيرًا على الرغم من الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن العربي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وبعد “Bon Voyage” ينتظر جمهور كارول سماحة أحدث أعمالها الفنية بفارغ الصبر، خاصةً أنها كانت قد كشفت منذ فترة عن أنها تستعد لطرح أغنية أخرى في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وهي أيضًا من الأغاني التي اختارتها لألبومها الجديد والمقرر إصداره في الأسابيع المقبلة.
وعن الأغنية الجديدة وفيما يتعلق بموعد صدورها، ردّت كارول سماحة على تساؤلات محبّيها في موقع “تويتر” وأكدت على أن الأمور رهن التطورات في المنطقة العربية، فقالت: “طبعا لو الظروف في العالم العربي أفضل مما عليه الآن !!!!”.
يذكر أن أغنية Bon Voyage، من كلمات كارول سماحة بمشاركة الكاتبة السورية كاملة خير وألحان الفرنسي يان بيري والمغربي دي جي يوسف وتوزيع دي جي يوسف أيضًا والكليب الخاص بها من إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
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