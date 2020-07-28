عبدالكريم عبدالقادر في نسخة جديدة من “وطن النهار”

متابعة بتجـــــــــرد: انتهى الموسيقار د. أيوب خضر من المشاركة في فيديو كليب جديد لأغنية “وطن النهار” الملحمية، لعرضها عبر شاشة تلفزيون الكويت في ذكرى الغزو 2 أغسطس المقبل.

وكشف خضر، أنه انتهى قبل أيام بالتعاون مع عدد من العازفين من تسجيل فيديو كليب جديد لأغنية “وطن النهار” الملحمية الوطنية التي صاغ كلماتها الشاعر بدر بورسلي، ونسج ألحانها الموسيقار سليمان الملا، وشدا بها الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر.

وأكد مشاركة المطرب القدير عبدالكريم عبدالقادر في الفيديو ببعض الكلمات والرسائل التي يطلقها بمناسبة مرور 30 عاماً على الغزو العراقي الغاشم للكويت، موضحاً أن الأغنية من غناء كورال جماعي ضم نخبة من أجمل الأصوات الكويتية، وتم تسليمها للتلفزيون قبل أيام لعرضها 2 أغسطس المقبل.

وأضاف أن الفيديو كليب تم تصويره بطريقة التباعد الاجتماعي حيث قام كل عازف بتصوير نفسه وهو يؤدي الموسيقى الخاصة به من منزله أو الاستديو الخاص به ثم إرسالها لصاحب الفكرة والتنفيذ د. جراح الحداري الذي قام بتصميم الفيديو وتركيب الصوت على الموسيقى مع مقطع خاص للمطرب عبدالكريم عبدالقادر ثم تم تسليم العمل بالكامل للتلفزيون استعدادا لعرضه.

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وأوضح أن الأغنية شارك في أدائها المطربون فواز المرزوق وجاسم بن ثاني وطلال الصيدلاني وحمد الخطيب ومساعد التتان وولاء الصراف وفاطمة بودستور ونور حلفاوي وغنيمة العنزي وشريفة دشتي.

ولفت إلى أن مشاركته بالعزف على آلة القانون ستكون إلى جانب عدد كبير من العازفين وهم د.أحمد الدريويش وسالم بالروق وأحمد مروان ومحمد عبدالسلام وعلي العنزي ويوسف اللويهي، والأغنية إيقاعات عبدالحميد الصقر، ومكس وماستر طارق الفيلكاوي وإخراج ناصر النصيب.

وفي سياق آخر، أشار خضر إلى أنه يستعد بمجموعة من الأعمال الموسيقية الجديدة للمشاركة من خلالها في مجموعة من الفاعليات الفنية والثقافية المرتقبة، مبيناً أن التجهيز لأعمال قادمة يأتي كخطوة استباقية استعداداً لعودة الحفلات الموسيقية في القريب.