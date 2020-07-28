صورة من حفل خطوبة محمد فؤاد وصابرين منذ 30 عاماً

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة التقطت خلال حفل خطوبة الفنان المصري محمد فؤاد ومواطنته الفنانة صابرين وأخرى لهما معاً من مرحلة ارتباطهما.

واثار هذا اهتمام الكثير من المتابعين اللذين تراوحت تعليقاتهم بين السؤال عن سبب الانفصال والمقارنة بين شكليهما في الماضي والحاضر حيث رأى الكثيرون أن صابرين كانت أكثر نحافة مما هي عليه حالياً بدرجة كبيرة.

ويشار إلى أن حكاية ارتباط الفنانين بدأت في العام 1990 عندما أطلق فؤاد ألبومه الغنائي الشهير “إسألي” وطلب من صابرين مشاركته فيديو كليب إحدى الأغنيات.

وبعد اشهر قليلة من إطلاق العمل أعلن الفنان خطوبتهما ما أحدث ضجة إعلامية كبيرة. إلا أن العلاقة لم تستمر لمدة طويلة وانفصلا. ولم تعلق صابرين على ذلك إلا بعد سنوات حيث قالت في لقاء: “اسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد فى حقي بعد الانفصال وانتو هتعرفوا السبب إيه”.

ويذكر أن من أكثر تلك الأغنيات شهرة “هودعك” التي ألفها الشاعر مصطفى كامل وتضمنت رسالة وجهها إلى خطيبته السابقة.