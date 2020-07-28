شيكاغو.. دراما سورية تسافر عبر الزمان لتروي قصص الحاضر والماضي

متابعة بتجـــــــــــرد: تستند الدراما السورية الجديدة شارع شيكاغو، التي أطلقت أولى حلقاتها الأحد OSN، حصريًا عبر شاشتها في عرضه الأول، إلى أحداث واقعية جرت في سوريا في حقبة الستينيات من القرن الماضي والعصر الحالي، لتروي قصص المجتمع بين الماضي والحاضر.

ويسافر المسلسل بين فترتين مختلفتين من الزمن ليروي حكاياتٍ من المجتمعين السوري والمصري، حيث تبدأ الأحداث عندما يكتشف محقق شاب على حافة الموت ملفات وأسراراً غامضة مصادفةً.

ويسلّط المسلسل الضوء على قوة الحب والروابط العائلية، وتأثيرها على دوافع الأبطال لتحقيق طموحاتهم في حياة مختلفة، ليأسر مشاهديه بقصة حب مليئة بالمخاطر ومفعمة بالأمل على مدار 30 حلقة.

ويضمّ المسلسل نخبة من ألمع النجوم في تاريخ السينما السورية والعربية، بما فيهم الممثلة سلاف فواخرجي الملقبة بشهرزاد الشاشة العربية والحائزة على العديد من الجوائز، والنجم عباس النوري بطل مسلسل باب الحارة، بالإضافة إلى الممثل مهيار خضور بدور الشخصية الرئيسية. ويشهد المسلسل عودة أسطورة الدراما السورية والعربية دريد لحام إلى الشاشة، والذي يُعرف بدور غوار الطوشة في العديد من المسلسلات والأفلام.